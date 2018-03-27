مزايا لا تعرفها عن تشفير البيانات على الجوالات

أماني الغامدي(صدى):

أكد عدد من خبراء التكنولوجيا، على ضرورة قيام المستخدم بتشفير البيانات المخزنة على الأجهزة الرقمية، والتي يتم استعمالها بكثرة أثناء التنقل، حتى لا يستطيع الغرباء الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالمستخدم، في حالة سرقة الأجهزة أو فقدانها بأي طريقة.

كما أشار الخبراء، إلى أنه لا ينبغي الاعتماد فقط على كلمة المرور، التي يتم استعمالها لتأمين أجهزة اللاب توب، نظراً لأنها تمنع الوصول إلى نظام التشغيل فقط، ولا تقوم بتشفير البيانات، كما يمكن اختراقها بسهولة، ولتشفير البيانات، ينصح الخبراء باستعمال أداة التشفير المجانية.

أما عن الأجهزة الجوالة المزودة بنظام ” جوجل أندرويد ” ، فيمكن تشفير نظام التشغيل بالكامل بدءًا من الإصدار 4 ، عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند الأمان.

وإذا كان المستخدم يمتلك جهاز أندرويد قديم بدون شريحة تشفير خاصة، ففي هذه الحالة، لابد من تقييم فائدة عملية التشفير، نظرًا لأنها قد تؤدي إلى تدهور أداء الجهاز الجوال.

وفيما يتعلق بهاتف ” أبل آي فون ” ، فيتم تفعيل وظيفة تشفير نظام التشغيل بشكل افتراضي، ولتأمين عملية التشفير بدرجة كافية، يجب أن يشتمل رقم التعريف الشخصي ” بي أي إن ” ، على 6 خانات على الأقل، ومن الأفضل أن تشتمل كلمة المرور على أرقام وحروف أبجدية.