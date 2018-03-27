مؤشر السوق يسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات.. و ” نمو ” يتراجع

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر السوق جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.1% عند مستوى 7942 نقطة بزيادة 85 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2015.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 4.4 مليار ريال، ارتفعت خلالها أسهم 94 شركة، بينما انخفضت أسهم 84 شركة، وبذلك تصل مكاسب السوق منذ بداية العام وحتى الآن إلى أكثر من 700 نقطة بنسبة بلغت نحو 9.9%.

وتصدر سهم ” الصادرات ” ارتفاعات اليوم بنحو 6% عند 276.40 ريال، كما ارتفعت أسهم ” سابك ” و ” مصرف الراجحي ” بنسبة 2% عند 117.60 ريال، و1% عند 76.70 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم كلًا من ” العربي الوطني، جبل عمر، التصنيع، سافكو، اتحاد اتصالات، دار الأركان، السعوية للكهرباء، والمراعي ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 2 و4%، وصعد سهم ” اسمنت ينبع ” بنحو 3% عند 33.40 ريال.

في المقابل، تصدر سهم ” النقل الجماعي ” تراجعات اليوم بأكثر من 3% عند 16.44 ريال، كما أغلق سهم ” بنك الرياض ” عند 14.00 ريالًا بخسارة 1%، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

كما أنهى مؤشر السوق الموازية ” نمو ” ، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.3% عند 2977 نقطة فاقدًا 10 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.2 مليون ريال.