إلهام شاهين تلقي الترحيب بحجابها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورة لها خلال تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وظهرت شاهين في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أمام الكعبة المشرفة مرتدية حجابا عليه رسومات على شكل عيون كثيرة.

وعلّقت على الصورة قائلة: ” أمى انتى من أهدانى من عمره لأعيش أجمل سنين عمري …. أدعوا الله أن يقبل هديتي لكي اللهم أرحم أمي رحمة واسعة لا حدود لها”.

وقد أثارت صورة شاهين هذه جدلاً كبيراً بسبب شكل حجابها وما تضمنه من رسومات، حيث أبدى البعض تعجبه من ارتدائها للعيون وماذا تقصد بها، والبعض الآخر طالبها بارتداء ملابس بيضاء أو سوداء بدون رسوم عليها.