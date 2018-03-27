كيفية تثبيت المكياج على البشرة الدهنية

متابعات(صدى):

تختلف أنواع البشرة من امرأة لأخرى، وتتراوح ما بين بشرة جافة ومختلطة وعادية ودهنية.

وتتعرض جميع هذه البشرات لبعض التحديات عند وضع المكياج وسوف نركز معاً اليوم على البشرة الدهنية.

إلى ذلك، فإن امتلاك المرأة لبشرة دهنية لا يعد بالأمر السلبي على الإطلاق؛ إذ تكون المرأة أقل عرضةٍ لانكماش البشرة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة بوجه عام بالإضافة إلى كون البشرة الدهنية تتمتع برطوبة جيدة في أغلب الأحيان، ولكن عندما يتعلق الأمر بمحاولة تثبيت المكياج على البشرة لأطول فترة ممكنة فقد تواجه السيدة صاحبة البشرة الدهنية بعض الصعوبات خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة.

ونقدم إليك 9 معلومات بسيطة يمكنك اتباعها من أجل الحفاظ على ثبات المكياج على وجهك لأطول فترة ممكنة:

تنظيف الوجه بشكل جيد للغاية

تنظيف البشرة من العوامل المهمة للسيدة ذوات البشرة الدهنية، ويجب التأكد من غسيل البشرة بشكل جيد خاصة عند الصباح.

تنظيف منطقة الـT-Zone

ويكون ذلك باستخدام قطعة قطن صغيرة مع إضافة نقطة كحول لها، ويتم بها مسح منطقة الجبهة والأنف والذقن جيداً.

استخدام مرطبات خالية من الزيوت

تحتاج جميع البشرات للمركبات المرطبة، حتى البشرة الدهنية تحتاج هي الأخرى للترطيب؛ ففى حالة عدم ترطيبها قد ينتج الكثير من الدهون على البشرة لذا يٌنصح باستخدام المرطبات خالية الزيوت.

استخدام البودر قبل بدء وضع المكياج

قد يساهم استخدام القليل من البودر قبل بداية وضع المكياج في الحفاظ على خلو البشرة من الدهون لفترة أطول.

استخدام برايمر الوجه

من الضروري استعمال البرايمر قبل وضع المكياج؛ فهو يعمل على تصغير مسامات الوجه وامتصاص زيوت البشرة، كما يضمن ثبات المكياج لفترة أطول.

تجنب استخدام ظلال العيون

يجب الابتعاد عن استعمال ظلال العيون الكريمي التي تنزلق على الجفون؛ ما يفسد مكياجك ويمنحكِ مظهراً غير مرغوب فيه.

استخدام أدوات المكياج الأنسب للوجه

الاختيار المناسب للمكياج يعمل على الظهور بالشكل الأمثل ويساهم في الحفاظ على المكياج بالوجه لأطول وقت ممكن.

استخدام قناع الطين مرة أسبوعياً

تعمل الأقنعة الطينية باختلاف أنواعها على إزالة الشوائب من البشرة وامتصاص الدهون منها؛ إذ تساهم الشوائب والدهون في غلق المسام.

استخدام مناديل ماصة للزيوت

تحافظ هذا المناديل على بقاء المكياج بالوجه خاصةٍ خلال فترات الحر الشديد.