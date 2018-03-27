برشلونة يربك حسابات اليونايتد باستغلال خلافات مورينيو

طلال الغامدي(صدى):

يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من مواجهة أزمة جديدة، تهدده خلال الفترة القادمة.

وقالت مصادر، إن اليونايتد قد يفقد اللاعب لوك شو خلال الفترة القادمة؛ على خلفية إبداء برشلونة الرغبة في ضمه.

وأشارت المصادر إلى أن البرسا في صدد تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات لاعب اليونايتد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ويجدر الإشارة إلى أن النادي الكتالوني أعلن عن رغبته في ضم اللاعب مستغلًا بذلك الخلاف بينه وبين جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد.

وكان مورينيو انتقد لوك شو بشكل حاد عقب مباراة برايتون في ربع نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي.