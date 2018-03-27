بعد المطالبة بتسليم القروض.. ” الإدارية ” تصدر حكما نهائيا ضد الصندوق العقاري

نايف السالم(صدى):

قامت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكمًا نهائيًا ضد الصندوق العقاري، واكتسب عدد من الأحكام الصادرة، لصالح المتضررين ضد الصندوق العقاري القطعية؛ وذلك لعدم استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام، ولم يتسن معرفة عدد هذه الأحكام.

وانتهت مهلة الشهر، التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري، بنهاية دوام يوم 5 رجب؛ لتقديم الاستئناف دون أن يتقدم الصندوق، بطلب استئناف على الأحكام، ما دعا المتضررين المحكوم لهم؛ للتوجه للمحكمة؛ لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، وتوجه بعضهم لفرع الصندوق العقاري بالمدينة المنورة، يطالبون بتسليم قروضهم، والبعض الآخر توجه لإمارة المدينة المنورة، كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية.

وأبدى الصندوق العقاري، من جهته تعجبه من الحكم، وأبدى عدم علمه بما حصل، وفي سؤال طُرح على أحمد القحطاني، المتحدث الإعلامي باسم المتضررين، عن عدد الأحكام الصادرة إلى الآن، أوضح أن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم، تجاوز 5000 حكم في جميع مناطق المملكة، منها 65 حكمًا نهائيًا بمحكمة ” بريدة ” الإدارية ومجموعة الأحكام نهائية، التي صدرت هذا اليوم في محكمة المدينة المنورة الإدارية.

يُذكر أن المحاكم لا زالت مليئة بالمتقدمين، الذين من المتوقع أن تصدر أحكامهم في الأيام القليلة المقبلة.