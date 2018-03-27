بالفيديو.. أول ظهور لفرح الهادي بعد إجهاضها

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة فرح الهادي جمهورها ومتابعيها عبر سناب شات مقاطع فيديو في أول ظهور لها بعد خضوعها لغملية إجهاض اضراري بعد شهر من حملها ، لتعرضها لأزمة مرضية .

وظهرت فرح في أحد الفيديوهات وهي تبخر نفسها بعد قص شعرها وترتدي فستان أبيض .

وقالت فرح في فيديو آخر اثناء ركوبها اسليارة برفقة زوجها الفنان عقيل الرئيسي ” من زمان ما بسولف معاكم من السيارة .. حاسة أني مستحيه ما بعرف ليش ” وحشتوني كتير وحشتني الشمس ” .

وتابعت ” ايه رأيكم بالقصة ياجماعة .. أنا بحب دايما أغير وأنصح أي بنت تكون متضايقة أو تعبانة من أي شئ نفسياً تسوي تغيير بشعرها وشكلها ” .