بالفيديو.. أول ظهور لفرح الهادي بعد إجهاضها
شاركت الفنانة فرح الهادي جمهورها ومتابعيها عبر سناب شات مقاطع فيديو في أول ظهور لها بعد خضوعها لغملية إجهاض اضراري بعد شهر من حملها ، لتعرضها لأزمة مرضية .
وظهرت فرح في أحد الفيديوهات وهي تبخر نفسها بعد قص شعرها وترتدي فستان أبيض .
وقالت فرح في فيديو آخر اثناء ركوبها اسليارة برفقة زوجها الفنان عقيل الرئيسي ” من زمان ما بسولف معاكم من السيارة .. حاسة أني مستحيه ما بعرف ليش ” وحشتوني كتير وحشتني الشمس ” .
وتابعت ” ايه رأيكم بالقصة ياجماعة .. أنا بحب دايما أغير وأنصح أي بنت تكون متضايقة أو تعبانة من أي شئ نفسياً تسوي تغيير بشعرها وشكلها ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 7 دقائق
أما مستحية هذي *!! كثري منها **!! هع