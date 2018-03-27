صافرات الاستهجان تنتظر بيكيه في مواجهة الأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

تمثل مواجهة إسبانيا والأرجنتين وديا، التي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد للمونديال، عائق للاعب الإسباني جيرارد بيكيه.

وكشفت مصادر عن انتظار الجماهير الإسبانية لظهور بيكيه خلال المباراة الودية لإطلاق صافرات الاستهجان ضده.

وقالت المصاد ر إن الصافرات ستلاحق بيكيه في ملعب الواندا بمدريد ، النجم الكتلوني على الرغم من حديثه الأخير الجيد عن علاقاته مع لاعبي المنتخب الإسباني؛ حيث أن بعض الجماهير لايتقبلون تواجده في الملعب بقميص إسبانيا.

يذكر أن خلاف بيكيه مع الجماهير الإسبانية بدأ عندما اندلعت أزمة انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، حيث كان مؤيدًا للانفصال وهو ما أغضب الجماهير الإسبانية.