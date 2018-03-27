أروى تعلن تضامنها مع المملكة وتؤكد: السعودية لها فضل كبير علي

نورة الشهري (صدى):

أعلنت الفنانة اليمنية أروى عن تضامنها مع المملكة في حربها مع ميليشيات الحوثيين باليمن ، خلال لقاء تليفزيوني معها ببرنامج ” منا وجر ” .

وأكدت الفنانة أروى خلال اللقاء عن حبها للمملكة ، لفضلها الكبير عليها ، مٌشيره إلى أنها ضد أي شيء يضر الإنسان، وأنها قامت بالعديد من الحملات الإنسانية، لدعم المدنيين والأطفال، والفقر في اليمن.

وكشفتْ الفنانة اليمنية، أن آخر مرة زارت فيها اليمن، كانت في التسعينيات، فهي ولدت في الكويت، وعاشتْ في مصر، والآن تتواجد في لبنان، مع زوجها المنتج عبدالفتاح المصري .