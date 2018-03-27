” كبار العلماء ” تحذر من الجزيرة القطرية.. وتؤكد: تستهدف المملكة بخطابات الحوثي

طلال الضوي(صدى):

حذرت هيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء، من قنوات التضليل والفتنة التي نشرت الصراعات والإشاعات في الوطن العربي، وأصبحت بوقًا للجماعات الإرهابية وفي مقدمتها قناة الجزيرة القطرية.

وأكدت الهيئة أن علماء المملكة حذروا منذ سنوات من قناة الجزيرة القطرية وذكروا أنها تُمارس دورًا مشبوهًا في غثارة الفتن وتمزيق الأوطان، لافتًا إلى أن التاريخ سيحتفظ للجزيرة بأنها كانت ولا زالت منبرًا لدعاة الإرهاب وقادته.

كما أشارت إلى أن قناة الجزيرة القطرية تروج ما تريد بما يخدم سياية من يمولها بالكامل في العبث بوحدة العرب، كما تعطي صورًا مزيفة في قضايا الأمة ومشكلاتها ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب.

وأوضحت الهيئة أن جزيرة قطر تنشر خطابات زعيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتنسيق منتظم معه، في استهداف واضح لأمن المملكة.