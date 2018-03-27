بالفيديو.. الممثلة الإباحية تسرد تفاصيل علاقتها الجنسية بترامب لأول مرة

واشنطن(صدى):

سردت عارضة الأزياء السابقة التي تُدعى ” كارين ماكدوغال ” ، أول رواية متلفزة لها عن علاقتها بالرئيس الأميركي ” دونالد ترامب ” ، حيث أشارت إلى أن العلاقة بدأت بعد 3 أشهر فقط من ولادة بارون، ابن ترامب وميلانيا.

وأشارت ماكدوغال في مقابلة مع شبكة CNN إلى أنها مارست الجنس عشرات المرات مع ترامب، الذي كان آنذاك رجل أعمال في نيويورك، وأكدت أنها أثناء العلاقة اصطحبها ترامب إلى منزل الزوجين في برج ترامب بمانهاتن.

حيث أشار ترامب إلى غرفةٍ وصفها بأنَّها ” غرفة ميلانيا ” ، قائلاً: ” إنَّها تحب أن تقضي فيها وقتها الذي تُفضِّل أن تكون وحدها فيه ” هناك، مقدمةً لميلانيا اعتذاراتها.

كما كشفت ماكدوغال أنها مارست الجنس مع ترامب في العديد من الأماكن، مثل بطولة الجولف في بحيرة تاهو، وبنادي الجولف الخاص به في مدينة بيدمنستر بولاية نيو جيرسي الأميركية، وكذلك في برج ترامب، حيث جرى إدخالها من المدخل الخلفي.