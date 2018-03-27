” التأهيل الشامل للإناث ” ينظم فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بجدة

نايف السالم(صدى):

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة متمثل في مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة جدة يوم الثلاثاء ١٠ رجب الموافق ٢٧ مارس فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية ٢٠١٨ تحت شعار ( الاخصائيون الاجتماعيون قاده مدافعون ابطال)

اشتمل الحفل على عدة لقاءات توعوية وتثقيفية حيث قدمت الاستاذة / رقية فتيحي استاذ محاضر بقسم علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز لقاء بعنوان اخلاقيات المهنة للاخصائي الاجتماعي تجاه المؤسسة والعميل وشاركت الاستاذة هويدا الزهراني اخصائي اول وزارة الصحة بتوعية خاصة بالتغذية السليمة لذوي الاعاقة القت بعدها الاستاذة افنان جاوي من قسم العلاج الطبيعي بكلمة شكر للاخصائيات الاجتماعيات بعنوان التواصل المباشر شكرت فيه دورهم الفعال.

واخيرا القت الاستاذة بثينة باعباد مديرة المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك عبدالعزيز بجده محاضرة بعنوان تقبل اهالي ذوي الاحتياجات الخاصة لابنائهم ضمن برنامج التحول الوطني من مجتمع رعوي الى مجتمع تنموي وفق رؤية ٢٠٣٠

اشتملت الفعاليات على معرض مصاحب بمشاركة فروع الوزارة.

من جهتها قدمت مديرة المركز الاستاذة عزيزة الشهري شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمه والمشاركة وللعاملين والقائمين على تنفيذ ومتابعة الفعاليات وجميع الحضور.

الجدير بالذكر بان اعداد وتنفيذ الفعااليات بالتعاون مع القسم الاجتماعي بالمركز .