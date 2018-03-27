أسباب تحذير ” ساما ” للمواطنين من عملة الـ ” بتكوين “

علي القحطاني (صدى):

أوضح هاشم الحقيل، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” للعمليات المصرفية، أن المؤسسة حذرت من التعامل مع العملات الرقمية ومنها البتكوين؛ لما لها من عواقب ونتائج سلبية كبيرة على أصحابها؛ حيث أنها خارج المظلة الرقابية في المملكة، مؤكدًا أن موقف ” ساما ” واضحًا منذ البداية.

وأشار ” الحقيل ” إلى أن للتقنيات المستخدمة في تلك العملات الجديدة أثر كبير في أساليب تنفيذ الأعمال بالطريقة التي نعرفها اليوم، لافتًا إلى أن ” البيتكوين ” تحمل نفس تأثيرات ظهور الإنترنت، كما أن مؤسسة النقد تبذل جهدها لتوعية المؤسسات المالية ومنسوبيها بهذه التقنيات.