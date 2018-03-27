مقيم يمني يدفع 600 ريال ثمن ” بلاطة ” واحدة

تركي السالم(صدى):

وقع مقيم يمني بالمملكة، ضحية لحيلة نصبها له أحد الأشخاص، الأمر الذي جعله يدفع مبلغًا ماليًا بلغ قدره 600 ريال، ثمنًا لقطعة واحدة فقط من بلاط السيراميك.

بدأت القصة عندما قدم شخص إلى المقيم اليمني في محل غسيل الملابس الذي يعمل به في محافظة صبيا، وأوهمه بأنه يريد بيع هاتف من نوع ” آيفون 6 ” ، حيث قام باستعراضه أمامه مستغلًا الشبه بين خلفية الجهاز المصنوعة من السيراميك، وقطعة البلاط التي كان يحملها في كيس آخر، لغرض التمويه والنصب.

وبعد إلحاح منه على تدني وضعه المادي وحاجته لبيع الجهاز واستعراض مميزاته، اشترى منه العامل الجهاز بعد تفحصه، وعند التسليم استبدله المحتال بالكيس الآخر في غفلة من العامل، الذي تعرض لصدمة كبرى عندما شاهد ” البلاطة ” بعد فوات الأوان.

جدير بالذكر، أن شرطة جازان، كانت قد كشفت من قبل، عن تمكنها من الإطاحة بتشكيل عصابي في صبيا، لقيامه بعمليات النصب والاحتيال عبر بيع الجوالات في المنطقة، ووجهت الحذر من تكرار الأمر فيما بعد، وهو ما حدث بالفعل.