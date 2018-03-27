الليلة.. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش تقييم الفعاليات وآلية تنظيمها لتلافي الأخطاء

سعيد العجل(صدى):

يناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان، مساء اليوم الثلاثاء ، موضوع ” تقييم الفعاليات وآلية تنظيمها لتلافي الأخطاء التي تثير الرأي العام ” ، وذلك بقصر سموه بحيء الشاطىء بعد صلاة المغرب مباشرة.

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على عمل أمانة منطقة جازان ودورها في تهئية المواقع المناسبة للفعاليات والضوابط المتبعة في اقامة الفعاليات وكيفية اقامتها مع اجراء تقييم يسبق تلك المناسبات لضمان نجاح تنظيمها.

ويشارك بمحاور الجلسة عددا من المختصين ومنهم امين امانة جازان المكلف أ.عبدالله الدبيان وامين عام مجلس التنمية السياحية.

كما سيتم في ختام الجلسة تكريم ” شخصية متميزة ” وذلك نظير اسهاماته الأدبية والثقافية والتعليمية والحقوقية بالمنطقة.