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بالفيديو.. مواطن يحتال على بائعة في محل مستلزمات نسائية ويسرق منها مبلغ مالي

بالفيديو.. مواطن يحتال على بائعة في محل مستلزمات نسائية ويسرق منها مبلغ مالي
نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرات مراقبة داخل إحدى المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، خداع شخصا لبائعة وسرقة مبلغ مالي منها بطريقة ماكرة.

ويظهر في المقطع الشخص وهو يسأل البائعة عن شيئا ما، ثم يتظاهر بإعطائها ورقة مالية، ليعيدها بسرعة إلى يده الأخرى ويوجه لها استفساراً أخر ليشغلها بتشتيت انتباهها.

وفي أخر المقطع يطلب منها باقي المبلغ المالي، والذي اعادته له على حسن نية، في طريقة تكررت مؤخراً في العديد من المحلات ووثقتها كاميرات المراقبة، وسط تحذيرات من الخدع الماكرة في السرقة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 4 دقائق

حرامي وسخ عليه اللعنه

[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 3 دقائق

حرامي وسخ عليه اللعنه

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