أستراليا تلوح بالانسحاب من المونديال بعد تفاقم أزمة الجاسوس الروسي

نواف السالم(صدى):

انضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لبريطانيا، وقررت طرد دبلوماسيَين روسيَن إثنين اليوم الثلاثاء، رداً على هجوم بغاز الأعصاب استهدف جاسوساً سابقاً في بريطانيا.

هددت استراليا، اليوم الثلاثاء، بالانسحاب من مونديال روسيا 2018؛ على خلفية تفاقم أزمة الجاسوس الروسي.

وطردت استراليا، اليوم عدد من الدبلوماسين الروس؛ لتلحق بالولايات المتحدة وحلفاء بريطانيا؛ ردًا على الهجوم بالغاز على الجاسوس السابق في بريطانيا.

وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، إن قرار طرد الدبلوماسيين يعكس الطبيعة الصادمة للهجوم، وهو أول استخدام للأسلحة الكيمياوية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يتضمن مادة قاتلة للغاية في منطقة مأهولة بالسكان، ما يهدد عدداً لا يحصى من أفراد المجتمع الآخرين “.

وعن مقاطعة المونديال قالت وزيرة الخارجية، جولي بيشوب، إنه قد يتم أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى رداً على تسميم الجاسوس منها مقاطعة أستراليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.