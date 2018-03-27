أبطال الحد الجنوبي يردون على صواريخ الحوثي على طريقتهم

عادل الحربي (صدى):

بدأت القوات المسلحة في الرد بقوة على صواريخ مليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقتها على مناطق عدة في المملكة، والتي أسفر عنها وفاة وافد مصري وإصابة اثنين.

وفي هذا السياق، ردَّ أبطال الحد الجنوبي على هذه الصواريخ بطريقتهم، من خلال كتابة رسائل للمناطق التي تم إطلاق الصواريخ عليها على الأسلحة؛ تعبر عن عزمهم على الانتقام لهم.

وكتب أبطال الحد الجنوبي عبارات:” لا بأس يا رياض، لا بأس يا عسير، لا بأس يا نجران، لا بأس يا جيزان ” .

وكان طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، قد شنَّ 13 ضربة جوية على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة صعدة اليمنية، وكبدتهم خسائر ضخمة.