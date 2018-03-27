بالصور.. الكشف عن ” مصاعد ” أطول برج في العالم بجدة

نايف السالم(صدى):

يُشيد أطول برج في العالم، في مدينة جدة بالمملكة، فهذا المبنى يبلغ طوله كيلو مترًا، سينتهي العمل فيه عام 2020، وسيكون مجهزًا بالعشرات من المصاعد عالية التنقية.

وفي هذا السياق، سلطت صحف فرنسية، الضوء على المصاعد التي ستركب في البرج، الذي سيصبح قريبًا، الأطول في العالم، والموجود بعاصمة المملكة التجارية.

وأوضحت أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن هذه الإنشاءات المذهلة، تتطلب مصاعدة قادرة على العمل، في هذا الارتفاع الشاهق؛ لذلك أسندت للشركة الفنلندية Kone، التي يجب أن توفر كل المعدات التي ستتحرك في هذا البرج الضخم، كما أشارت إلى أنه يتم التخطيط لتركيب ما لا يقل عن 57 مصعدًا في الموقع، بينهما 7 بمقصورة مزدوجة، و8 سلالم متحركة.

وفيما يتعلق بالسرعة، فإن الشركة المصنعة، تصل إلى 10 أمتار، في الثانية، 36 كم/الساعة، أي أنها أعلى من سرعة مصاعد برج خليفة، ولكنها لا تزال بعيدة عن السرعة الموجودة، في بعض الأبراج الصينية في ” شنغهاي أو قوانغتشو ” ، التي تتجاوز 70 كم/ ساعة.

يُذكر أنه تم استئناف العمل ببرج ” جدة ” ، بالمملكة، خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يصل ارتفاعه الألف متر في عام 2020، سيتفوق على برج خليفة، الموجود بمدينة دبي الإماراتية، والذي يتخطى ارتفاعه، الألف متر في عام 2020، سيتفوق على برج ” خليفة ” ، الموجود في مدينة دبي الإماراتية، والذي يتخطى ارتفاعه 828 مترًا، ويمثل أطول برج في العالم حاليًا.