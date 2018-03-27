المهندس زهير سقاط وكيلا لأمين العاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

أصدر أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قراراً بتكليف المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط ، للقيام بعمل وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع وذلك إعتباراً من 10/7/1439هـ .

هذا ويعد المهندس زهير سقاط من الخبرات القيادية بالأمانة، ويتمتع بإمكانيات عالية في مجال الأعمال المختلفة ، وقد تقلد خلال فترة عمله العديد من المناصب العليا بالأمانة .

وقد اعرب المهندس زهير عن شكره علي هذه الثقة، مؤكداً بأن العمل والخدمة في هذه المدينة المقدسة يعد شرفاً للجميع ، سائلا الله ان يوفقه لأداء مهامه وواجباته علي اكمل وجه .