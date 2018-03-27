  • الثلاثاء 27

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. مدير جامعة أم القرى يباشر مهام أعماله

مدير جامعة أم القرى يباشر مهام أعماله

مدير جامعة أم القرى يباشر مهام أعماله
 حسين العلي(صدى):

باشر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل صباح اليوم مهامه ، وكان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، ومستشار مكتب معاليه الأستاذ عصام بن حسن مرقوشي ، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية .

وثمن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله – بتعيينه مديراً لجامعة أم القرى ، مؤكداً أن العلمية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله – مما ساهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع خطط التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، منوهاً إلى انه سيكون في محل الثقة الملكية تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق أمال وطموحات ابنائه الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .

بدورهم هنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات معالي مدير الجامعة ‏الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للجامعة بالمرتبة الممتازة ، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بالبيئة التعليمية والبحثية للوصل بها إلى أرقى الجامعات .

 

 


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *