مدير جامعة أم القرى يباشر مهام أعماله

حسين العلي(صدى):

باشر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل صباح اليوم مهامه ، وكان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، ومستشار مكتب معاليه الأستاذ عصام بن حسن مرقوشي ، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية .

وثمن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله – بتعيينه مديراً لجامعة أم القرى ، مؤكداً أن العلمية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله – مما ساهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع خطط التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، منوهاً إلى انه سيكون في محل الثقة الملكية تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق أمال وطموحات ابنائه الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .

بدورهم هنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات معالي مدير الجامعة ‏الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للجامعة بالمرتبة الممتازة ، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بالبيئة التعليمية والبحثية للوصل بها إلى أرقى الجامعات .