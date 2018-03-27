اتفاق تركي روسي لتوطين سكان آخرين بعفرين.. وتركيا تواصل احتلالها لأراض أخرى

أنقرة(صدى):

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن جيش الاحتلال التركي أطلق عملية عسكرية جديدة للسيطرة على تل رفعت في شمال سوريا، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر سورية معارضة، إلى أن هناك ‏‎أنباء عن بدء انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من المنطقة مع بدء تقدم القوات التركية فيها.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم عقد اجتماع في ريف حلب الشمالي بين الأتراك والروس، واتفقا الطرفان فيه على تسليم بلدة تل رفعت إلى الجيش التركي.

وأوضح المرصد أن هذا الاتفاق يأتي بالرغم من وجود أكثر من 50 ألف شخص في بلدة تل رفعت ممن هُجّروا من منطقة عفرين، في إشارة إلى وجود مخطط روسي – تركي لتنفيذ عملية تغيير ديموجرافي تقوم على توطين سكان آخرين في عفرين.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد صرَّح بان منطقة تل رفعت ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التي يشنها على شمال سوريا، إلا أنه لا يوجد إعلان رسمي عن هذه العملية حتى الآن.