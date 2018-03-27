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بالفيديو.. ثعبان ضخم يبتلع غزالا كاملا بطريقة مروعة

بالفيديو.. ثعبان ضخم يبتلع غزالا كاملا بطريقة مروعة
متابعات(صدى):

أقدم ثعبان ضخم يٌدعى ” الثعبان الشبكي ” على ابتلاع غزالاً كاملاً والتي تعد وجبة تكفيه لمدة عام ، بطريقة مروعة .

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه باندونيسيا ، ذهاب الثعبان للبحث عن فريسة ضخمة تكفيه لمدة 12 شهراً ، ورغم حذر الغزال، استخدم الثعبان قدرته في التمويه وزحف بالقرب منه وانقض عليه فجأة، ثم أمسكه بفكه القوى .

ويمكن رؤية الثعبان يلف جسده بإحكام حول غزال وزنه 30 كيلو جراما، ويخنقها في دقائق، في حين استغرق بلعها عدة ساعات .

يٌشار إلى أن أفعى الثعبان الشبكي، عريضة مثل الإنسان وتنمو ليصل طولها إلى 30 مترا، فهي قادرة على اصطياد وابتلاع تمساح كامل .


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