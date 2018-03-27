إرهاب قطر يصل إلى الهند.. مسؤول عسكري: مولت منظمات إرهابية بـ67 دولار

فهد السالم(صدى):

كشف مسؤول عسكري هندي، النقاب عن تحويلات مصرفية من قطر إلى بنوك في باكستان والهند ونيبال؛ لتمويل منظمات إرهابية في هذه المنطقة.

وأوضح المسؤول العسكري ويدعى عاصم آرون، أنه تم التحفظ على نحو 42 مليار روبية هندية نقدًا أي نحو 67.200 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل الحسابات المصرفية المزيفة، وكشوف الحسابات المصرفية ووثائق التجريم، بما في ذلك بطاقات مصرفية مزيفة.

وأشار إلى أنه تم الكشف عن هذا الأمر بعد إلقاء القبض على 10 أشخاص بسبب صلاتهم بجماعة ” عسكر طيبة ” الإرهابية، مؤكداً أن كافة المتهمين وجميعهم من الهنود اعترفوا بأنهم كانوا على اتصال دائم مع زعيم الجماعة في باكستان، ودائماً كان يتم توجيههم بفتح هذه الحسابات.