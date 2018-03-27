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بالفيديو.. بومة تفسد حفل زفاف وتسرق الخاتم

بالفيديو.. بومة تفسد حفل زفاف وتسرق الخاتم
لندن(صدى):

انتهى حفل زفاف بمدينة شيشاير البريطانية ، بطريقة غير متوقعة ، عقب استخدم الزوجان بومة لنقل خاتم الزواج بينما يتم عقد زواجهما .

حيث طارت البومة عبر المكان حتى وصلت ليد حاملها انتظارا للحظة منح الزوجان خاتميهما لكن البومة لم تنتظر كثيرا حتى طارت نحو أقرب رجل وهاجمته بينما يضحك بقية المدعوين .

وسقط الرجل أرضا من على مقعده بفعل الهجوم .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 2 ساعتين

من يستعين ببومه -بومه-

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة

ابك بعض الحريم ماوقفت بلاها على النحاسه الا صارت للنجاسه اقرب من النحاسه وبعض الغرب والي ماهو غرب تلقاها مرحاض متنقل في خدمة الرجال

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة

على حسب نوعية البومة هي صغيرة ولاكبيرة

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