بالفيديو.. بومة تفسد حفل زفاف وتسرق الخاتم

لندن(صدى):

انتهى حفل زفاف بمدينة شيشاير البريطانية ، بطريقة غير متوقعة ، عقب استخدم الزوجان بومة لنقل خاتم الزواج بينما يتم عقد زواجهما .

حيث طارت البومة عبر المكان حتى وصلت ليد حاملها انتظارا للحظة منح الزوجان خاتميهما لكن البومة لم تنتظر كثيرا حتى طارت نحو أقرب رجل وهاجمته بينما يضحك بقية المدعوين .

وسقط الرجل أرضا من على مقعده بفعل الهجوم .