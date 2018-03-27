بالفيديو.. بومة تفسد حفل زفاف وتسرق الخاتم
انتهى حفل زفاف بمدينة شيشاير البريطانية ، بطريقة غير متوقعة ، عقب استخدم الزوجان بومة لنقل خاتم الزواج بينما يتم عقد زواجهما .
حيث طارت البومة عبر المكان حتى وصلت ليد حاملها انتظارا للحظة منح الزوجان خاتميهما لكن البومة لم تنتظر كثيرا حتى طارت نحو أقرب رجل وهاجمته بينما يضحك بقية المدعوين .
وسقط الرجل أرضا من على مقعده بفعل الهجوم .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 2 ساعتين
من يستعين ببومه -بومه-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 1 ساعة
زواجهم منحوووس … 😕
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك بعض الحريم ماوقفت بلاها على النحاسه الا صارت للنجاسه اقرب من النحاسه وبعض الغرب والي ماهو غرب تلقاها مرحاض متنقل في خدمة الرجال
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
على حسب نوعية البومة هي صغيرة ولاكبيرة