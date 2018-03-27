الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم!
حازت صورة نشرتها فتاة يمنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لشاب يبدوا بالزي اليمني يقدم لفتاة كتاب وهما يتبادلان النظرات بأمل وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات؛ حيث علقت الفتاة على الصورة بـ ” الأنثى : إما كيد عظيم ، أو حب عظيم ! .
وأنت من يحدد أيها الرجل ، فإن مكرت بها مكرت بك ، وإن أحببتها عشقتك “.
في وقت علق آخرون منتدرين على الصورة بـ ” أن الحب أصبح من أول كتاب ” وكتب آخر المرأة كزهرة كلما أسقيتها بالحنان أعطتك أرقئ أنواع العطور في وقت كان لآخر رأي مختلف جدا حين قال ” بما إنها أخرجت أبونا آدم من الجنه فهن سبب متاعبنا.
مغابش[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 2 ساعتين
نظرات مجنونه
الحب من أول دفتر
تميم[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 1 ساعة
حب من أول سطر
حازوقه[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 50 دقيقة
رمال الصحراء و صخور الجبال لم يفلحان في ترويض نفوس العرب بل علي العكس اصابتهم بمرض الانعزاليه و الغدر بالاخرين و البطش بالضعفاء و المساكين وﻻ يدلون طريق الاحسان و الحب الا نادرا .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8105 ] نشر منذ 22 دقيقة
موفقين☺😁