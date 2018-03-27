أميرة خالد(صدى):

حازت صورة نشرتها فتاة يمنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لشاب يبدوا بالزي اليمني يقدم لفتاة كتاب وهما يتبادلان النظرات بأمل وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات؛ حيث علقت الفتاة على الصورة بـ ” ‏الأنثى : إما كيد عظيم ، أو حب عظيم ! .

وأنت من يحدد أيها الرجل ، فإن مكرت بها مكرت بك ، وإن أحببتها عشقتك “.

في وقت علق آخرون منتدرين على الصورة بـ ” أن الحب أصبح من أول كتاب ” وكتب آخر ‏‎المرأة كزهرة كلما أسقيتها بالحنان أعطتك أرقئ أنواع العطور في وقت كان لآخر رأي مختلف جدا حين قال ” ‏‎بما إنها أخرجت أبونا آدم من الجنه فهن سبب متاعبنا.