بالصور.. ضبط عدة مخالفات صحية بمطاعم في نجران

راشد آل شريه(صدى):

قامت أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، صباح اليوم الثلاثاء، بضبط عدة مخالفات صحية في عدد من المطاعم والبوفيهات، بالمنطقة.

وأكدت الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها اتخذت الإجراءات النظامية بشأنها، فيما عرضت عدد من الصور التي ترصد تلك المخالفات.

ومن ناحية أخرى، واصلت أمانة نجران، ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، أعمال السفلتة ” طبقة ثانية ” ، في حي المضباع، فيما استكملت أعمالها اليومية في المكافحة الشاملة للحد من التلوث ومكافحة الحشرات، في عدد من الأحياء السكنية بالمنطقة.

كما قامت وكالة الخدمات، ممثلة في إدارة الحدائق، بغسيل الأشجار الطبيعية بمنتزه الملك الفهد، وذلك تحت شعا ” يدًا بيد للمحافظة على ممتلكاتنا العامة ” .