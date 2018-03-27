العامة للثقافة تنظم ” الأيام الثقافية السعودية ” في نيويورك

سعيد العجل(صدى):

يفتتح معالي وزير الثقافة والاعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن بن صالح العواد مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة نيويورك فعالية الأيام الثقافية السعودية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على المشهد الثقافي والفني في المملكة.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال هذه الفعالية التي تستمر على مدى أربعة أيام إلى توفير منصة تفاعلية للمواهب الإبداعية من المملكة العربية السعودية لتقديم أعمالهم للجهور العالمي، وتُنظم تحت عنوان “كُلِّي” لتعكس جوانب متعددةً للثقافة السعودية وتُقدّم نظرة كلية لفنونها التي تبرز إرثها العريق، وحضورها المتزايد في المشهد الثقافي العالمي، ودورها في بناء الجسور مع الثقافات الأخرى وتحقيق مستقبلها المشرق في ظل رؤية ٢٠٣٠ وتقدم ذلك من خلال المعرض الفني ، وقسم الواقع الافتراضي، وبرنامج الأفلام السعودية، والفقرات الموسيقية.

وصرح سعادة المهندس أحمد بن فهد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة: “نحن نسعى من خلال الأيام الثقافية السعودية إلى إبراز الثقافة السعودية، وتوفير منصة للتبادل الثقافي مع الجمهور العالمي من خلال تقديم عدد من المواهب الشابة المحلية التي تقدم أعمال فنية تعكس الحراك الثقافي والفني في المملكة، فضلاً عن دور هذه المنصة الهام بالتعريف بالإرث الغني للمملكة.”

وتتضمن الأيام الثقافية السعودية في نيويورك تعاوناً مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة لتقديم معرض التصوير الفوتوغرافي “الجزيرة العربية” الذي يرصد ملامح المملكة العربية السعودية، كما يشمل التعاون مع المكتبة توفير مجموعة من الكتب الثقافية عن المملكة، بهدف توسيع آفاق المتلقين ورواد المعرض.

وتسهم عروض الأفلام التي ستتضمنها الفعالية تسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة في هذا المجال، من خلال تقديم عروض أفلام تليها جلسات نقاشية بحضور طواقم العمل بما في ذلك فلم “فضيلة أن تكون لا أحد”، و”حياة ملونة”، الفلم الوثائقي الذي يتناول موضوع تمكين المرأة من إنتاج الهيئة العامة للثقافة. وتضم قائمة الأفلام أيضاً كل من فيلم القَط، وكيكة زينة، وجليد، وروح الشمال، ولا أستطيع تقبيل وجهي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج الفعالية عروضاً للموسيقى طوال فترة انعقاد الفعالية تقدمها فرقة “ميزان” الموسيقية، وفقرات يقدمها موسيقيون سعوديون في أمريكا. كما تشمل أيضاً عروضاً للواقع الافتراضي لتعريف الزوار بالمواقع التراثية والثقافية المتعددة في مختلف أرجاء المملكة، ومعرض حول الفن السعودي المعاصر، وفن القط العسيري، ومعرض عن القهوة في المملكة العربية السعودية.

وتفتتح فعالية الأيام الثقافية السعودية في نيويورك بالولايات المتحدة أبوابها للجمهور بشكل مجاني من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، خلال الفترة بين ٢٧ و٣٠ مارس الجاري.

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على البرنامج الكامل للفعاليات ومواعيد انعقادها، يمكن زيارة الرابط التالي:هنا