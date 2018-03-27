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تغريدة فتاة تلاحقها الخرفان من 40 متابع إلى 35 ألف في ساعتين

تغريدة فتاة تلاحقها الخرفان من 40 متابع إلى 35 ألف في ساعتين
حمود العنزي(صدى):

نشر شاب مقطع فيديو وثق فيه حصول فتاة على أكثر 33 ألف متابع في أقل من 5 ساعات بعد تغريدة كتبتها عن الصواريخ الحوثية التي استهدفت العاصمة الرياض الأحد الماضي.

وقالت الفتاة في تغريدتها بعد سماعها لصوت ضوي الصاروخ: “صاروخ ياناس أنا لحالي في الرياض خايفة وعيالي تكفون طمنوني حنا لحالي “.

وأظهر المقطع الذي وثقه الشاب بتركيب صوتي لـ ” خراف ” ونشره على موقع ” يوتيوب ” الزيادة الملحوظة من المتابعين لحساب الفتاة في كل ثانية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 2 ساعتين

أصلا من اطلق الصواريخ خرفان-مايظر القافله نبح الكلاب-

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه
ياحليل الخرفإن

تملأ البطون.

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة

ii
هههههههههههه

جفاف الاهتمام

[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 1 ساعة

حسناً ***!!!

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