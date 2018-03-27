تغريدة فتاة تلاحقها الخرفان من 40 متابع إلى 35 ألف في ساعتين

حمود العنزي(صدى):

نشر شاب مقطع فيديو وثق فيه حصول فتاة على أكثر 33 ألف متابع في أقل من 5 ساعات بعد تغريدة كتبتها عن الصواريخ الحوثية التي استهدفت العاصمة الرياض الأحد الماضي.

وقالت الفتاة في تغريدتها بعد سماعها لصوت ضوي الصاروخ: “صاروخ ياناس أنا لحالي في الرياض خايفة وعيالي تكفون طمنوني حنا لحالي “.

وأظهر المقطع الذي وثقه الشاب بتركيب صوتي لـ ” خراف ” ونشره على موقع ” يوتيوب ” الزيادة الملحوظة من المتابعين لحساب الفتاة في كل ثانية.