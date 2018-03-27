تغريدة فتاة تلاحقها الخرفان من 40 متابع إلى 35 ألف في ساعتين
نشر شاب مقطع فيديو وثق فيه حصول فتاة على أكثر 33 ألف متابع في أقل من 5 ساعات بعد تغريدة كتبتها عن الصواريخ الحوثية التي استهدفت العاصمة الرياض الأحد الماضي.
وقالت الفتاة في تغريدتها بعد سماعها لصوت ضوي الصاروخ: “صاروخ ياناس أنا لحالي في الرياض خايفة وعيالي تكفون طمنوني حنا لحالي “.
وأظهر المقطع الذي وثقه الشاب بتركيب صوتي لـ ” خراف ” ونشره على موقع ” يوتيوب ” الزيادة الملحوظة من المتابعين لحساب الفتاة في كل ثانية.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16449 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 2 ساعتين
أصلا من اطلق الصواريخ خرفان-مايظر القافله نبح الكلاب-
مغابش[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
ياحليل الخرفإن
تملأ البطون.
qlq[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة
ii
هههههههههههه
جفاف الاهتمام
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه ياحرااام 😂💔
رااايق[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 1 ساعة
حسناً ***!!!