بالفيديو.. نادين الراسي تثير الجدل برفقة حبيبها الأصغر منها

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو لها برفقة حبيبها الجديد الإعلامي اللبناني رجا نصر الدين في لحظات رومانسية.

وظهرت نادين البالغة من العمر 38 عاما، مع رجا الذي يصغرها في العمر وهما يغنيان في أحد الكافيهات الليلية أغنية ” توأم روحي ” للفنان اللبناني راغب علامة.

يٌشار إلى أن نادين تزوجت في عمر مبكر و أنجبت 3 أولاد ثم انفصلت عن زوجها، ومنذ ذلك الوقت دخلت في عدة علاقات عاطفية، آخرها رجا نصر الدين الأصغر منها سنا.