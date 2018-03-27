بالصور.. سفيرات المعرفة في الثانوية الخامسة بالمبرز

زهير بن جمعة الغزال(صدى):

تفعيلا لمبادرة (كلنا نقرأ) وتزامنا مع مشروع تحدي القراءة العربي نفذت الأستاذة/ ازدهار بنت علي الغزال منسقة مشروع تحدي القراءة بالتعاون مع الأستاذة / بدور إبراهيم العبندي مسؤولة مركز مصادر التعلم في مدرسة الثانوية الخامسة بحي الحزم الشمالي بمدينة المبرز التابعة لمحافظة الاحساء برنامح النشاط الثقافي (سفيرات المعرفة) بهدف تعريف الطالبات بالمشروع وعرض تجربة الطالبات المشتركات في التحدي .

وقد تضمن النشاط العديد من الفقرات الثقافية والترفيهيةوالعروض التقديمية كما أجريت مسابقة أجمل تلخيص شفوي لكتاب شاركت فيها الطالبة آلاء سامي المطير ، والطالبة مرام عبد السلام شحاتة ، والطالبة ندى عبد المحسن المهدي ، والطالبة أشجان حسين الأحمد وقد تم تكريم المشتركات من طالبات ومعلمات من قبل القائدة التربوية الأستاذة / لطيفة بنت صالح السالم متمنية لهن مزيدا من التوفيق والعطاء .

وفي الختام شكرت قائدة المدرسة المعلمات والطالبات على تنفيذ البرنامج المميز ونال استحسان الحضور وتفاعل الجميع.