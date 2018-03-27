مليون ريال لمقاتلي الجيش اليمني بالجوف بعد مقتل 8 حوثيين

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش اليمني من شن عملية نوعية على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة المصلوب، بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن محافظ الجوف، سام الملاحي، قرَّر بصرف مكافئة لأبطال العملية تقدر بمليون رجال.

وفي سياق آخر، كانت مدفعية قوات الجيش الوطني قد قصفت مواقع وتجمعات للميليشيا الإرهابية في منطقة فضحة، بمديرية الملاجم، ما أسفر عن مقتل 5 من الميليشيات وإصابة 6 آخرين.

وفي الجبهات اليمادنية بريف ومدينة تعز، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وماليشيا الإرهابية، تركزت في جبهة الزنوج، ونجحت قوات الجيش الوطني في إحراز تقدم كبير بالسيطرة على عدد من المواقع.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في صعدة، وكذلك مواقع وتجمعات للميليشيا في مديرية برط العنان.