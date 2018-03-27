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بالفيديو.. عبدالله العسيري يلفت الأنظار بشكل مختلف في مسلسه الجديد

بالفيديو.. عبدالله العسيري يلفت الأنظار بشكل مختلف في مسلسه الجديد
نورة الشهري(صدى):

فاجأ الفنان ” عبدالله العسيري ” ، محبيه ومتابعيه بشكل مختلف في مسلسله الجديد ” بدون فلتر ” ، والمنتظر عرضه في شر رمضان المقبل.

حيث نشرت ماكيرة الفنانين ” دالين عبدالإله ” ، فيديو له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

وظهر العسيري في الفيديو بشعر طويل وذقن كثيفة، وذلك ليتناسب مع الشخصية التي سيقدمها في المسللسل، والتي رفض الإفصاح عنها وتركها مفاجأة لجمهوره.

والجدير بالذكر أن مسلسل ” بدون فلتر ” ، يضم مجموعة كبيرة من نجوم الخليج أبرزهم الفنان الشهير “عبدالله السدحان “.

 


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