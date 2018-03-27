شركات الألبان تنفي التلاعب في أسعار العبوات

عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان صالح الطويان، عن استقرار أسعار العبوات لكافة الشركات العاملة في السوق، مؤكدًا أنه لا يوجد تلاعب، كما أنهم لم يتلقوا تعليمات بوجود زيادة بالأسعار من وزارة التجارة والاستثمار.

وفي السياق نفسه، أشار ” الطويان ” إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تتولى مسؤولية مراقبة الأسعار في كل السلع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التدخل لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي حال حدوث خلل ما أو أي مخالفات.