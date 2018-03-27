شركات الألبان تنفي التلاعب في أسعار العبوات
كشف رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان صالح الطويان، عن استقرار أسعار العبوات لكافة الشركات العاملة في السوق، مؤكدًا أنه لا يوجد تلاعب، كما أنهم لم يتلقوا تعليمات بوجود زيادة بالأسعار من وزارة التجارة والاستثمار.
وفي السياق نفسه، أشار ” الطويان ” إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تتولى مسؤولية مراقبة الأسعار في كل السلع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التدخل لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي حال حدوث خلل ما أو أي مخالفات.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2273 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا زاد السعر على اللبن اللي كان ب5 الان زاد نصف ريال
تمهيدا للريال ….وكذلك الجبن والببس والسفن والقائمة تطول
كل فترة يزودون ريال نصف ريال وهكذا …
مغرد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم زاد وينكم يا وزراة التجاره وخصوصا بالبقا لات
مغرد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا جا نب لعبوا فى الا سعار خمسه بالميئه يا خذونها لهم
مغرد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف شركى الا لبان تكذب وهو زاد نصف ريال معقول الوزاره ما عندها خبر ولا احد منهم شرا لبن