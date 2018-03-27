بالفيديو.. عادل إمام يمزح مع موظفة بلجنة الانتخابات الرئاسية المصرية
مازح الفنان عادل إمام موظفة بلجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي المصرية، مشيرًا إلى أن سبب زيادة وزنها هو المكرونة بالبشاميل والمحشى.
وكان قد أدلى عادل إمام بصوته بصوته مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة بدر في الدقي، وأثار عادل إمام ضجة داخل اللجنة لأهتمام الموظفين به ما أثار غضب أحد الناخبين، الذي علق قائلا ” أنتم هتشتغلوا عليه انهاردا يعني ولا إيه حكايتكم ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 32 دقيقة
بغض النظر .. معه أو ضده ..
هذا الفنان ظاهرة .. أكثر من خمسين سنة وهو نجم ..!!