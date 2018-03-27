النظام القطري يواصل العبث.. إرهابي يشارك بمارثون الدوحة الرياضي

طلال الضوي(صدى):

يواصل النظام القطري العبث، فعقب أن أصدر قائمة الإرهاب الهزلية؛ التي ظن أنها قد تحسن موقفه؛ تفاجأ الجميع بمشاركة أحد المدرجين أسماؤهم في القائمة بمارثون رياضي.

وكشفت مسابقة أقيمت في الدوحة لمارثون رياضي الأيام الماضية عن مشاركة المدعو مبارك محمد بن سعد بن علي العجي، في المسابقة وفوزه بالمركز الثاني.

ويبدو أن النظام القطري المتخبط بدلًا من أن يلقي القبض على الإرهابي الذي ورد اسمه في قائمتهم الهزلية، فقد تركته حرًا طليقًا يشارك في الفعاليات الرياضية.

ونشر الإرهابي العجي احتفالًا بفوزه بالمارثون عبر حسابه على انستغرام صوره له معلقًا: ” شاركت في بطولة دوحة تراثيليون الفئة الوطنية، واللي كانت بالمتحف الإسلامي يوم الجمعة الماضي ” ، وفي الصورة يظهر فيها العداء المطلوب على قوائم الإرهاب العربية والدولية، على منصة التكريم لمكافأته بمبلغ 3.000 ريال قطري بعد فوزه بالمركز الثاني، وإلى جانبه أحد المسؤولين القطريين، إضافة إلى مشاركته في سباق الـ”فات بايك” بتحدي العديد وتكريمه بمبلغ 4.000 ريال قطري لفوزه بالمركز الأول.