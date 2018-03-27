وظائف صحية وإدارية للجنسين في مستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى قوى الأمن بالرياض، باب التقديم على عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على موقعه الإلكتروني للتوظيف بدءً من 26 مارس 2018م.

وأوضح المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأضافت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مساعد مختبر أول: شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية.

– رئيس قسم الأمصال: درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية.

– رئيس قسم أمراض الدم وبنك الدم: درجة الماجستير في تخصص علم أمراض الدم، أو أي مجال ذي الصلة.

– كاتب- موظف استقبال (للنساء): شهادة الثانوية العامة.

كما أشارت الإدارة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنا .