فتاة تفضح داعية شهير بنشر محادثة مرئية معه

عادل الحربي(صدى):

نشرت فتاة مقطع فيديو لمحادثة مرئية بينها وبين داعية شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما وضعه في موقف محرج.

ويظهر المقطع الذي نشر اليوم الاثنين وجرى تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية وهو يتبادل المزاح مع الفتاة بشكل غير لائق.

ولم يتسن لـ ” صدى ” التأكد من هوية الداعية بالضبط، إلا أن المقطع أثار موجة من الاستنكار والاستياء بين متداوليه، وسط مطالبات بوضع حداً لمثل هذه الأفعال التي تسيء للمشايخ والدعاة.