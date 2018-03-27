فتاة تفضح داعية شهير بنشر محادثة مرئية معه
نشرت فتاة مقطع فيديو لمحادثة مرئية بينها وبين داعية شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما وضعه في موقف محرج.
ويظهر المقطع الذي نشر اليوم الاثنين وجرى تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية وهو يتبادل المزاح مع الفتاة بشكل غير لائق.
ولم يتسن لـ ” صدى ” التأكد من هوية الداعية بالضبط، إلا أن المقطع أثار موجة من الاستنكار والاستياء بين متداوليه، وسط مطالبات بوضع حداً لمثل هذه الأفعال التي تسيء للمشايخ والدعاة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 57 دقيقة
ابك يبا يداعبها قبل الزواز🤵👰
ميكانيكي حوووووووت[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 53 دقيقة
من هو
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 51 دقيقة
يووووهـ ي للطيف
يا عزيزي تستحق ما جرى لك
لا تأمنن الي النساء
ولا تثق بعهودهن
فرضاؤهن و سخطهن
معلق بصدورهن
يبدين وداً كاذباً
و الغدر حشو ثيابهن
بحديث يوسف فاعتبر
متحذراً من كيدهن
أو ما تري إبليس
أخرج آدماً من أجلهن
إن النساء شياطينٌ خلقنا لنا
نعوذ بالله من شر الشياطينا
*****
إن النساء كأشجارٍ نبتن معـاً
منهن مرٌ وبعض المر مأكـول
إن النساء متى ينهين عن خلقٍ
فإنـه واجـبٌ لا بـد مفعـول
كان زمان[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 49 دقيقة
راحو فيها المطاوعة ..
التعميم بيشملهم كلهم ….
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3875 ] نشر منذ 46 دقيقة
مو كل من ربى لحيه يعني تقي و يخاف الله وملتزم … يمكن بس ديكور 😏
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1577 ] نشر منذ 42 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 41 دقيقة
الدقون الصناعيه ممليه السوق مثل الباروكات -لبستها واحد وصورت-لاجل الاساءه فقط-ويمكن ويمكن -عجيب يازمن-
مغرد[ عدد التعليقات: 1331 ] نشر منذ 41 دقيقة
محبوكه
khalid[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 40 دقيقة
ابك وش فيهن المزز هذه الايام
كان زمان[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 37 دقيقة
كلام سليم ..
لكن البعض يرى من ربى لحيه محسوب على المطاوعة .. وهات ياجلد فيهم …
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 33 دقيقة
كان حافظ على مسماه اذا اهو شيخ وما يدخل ها البرامج لانه اللي فيها حثاله المجتمع تتوقع اي شي منهم