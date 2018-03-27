موعد انتهاء ” الإسكان ” من آلية دعم العسكريين في مبادرة الـ21 مليارا

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل حالياً على وضع آلية لدعم العسكريين؛ وذلك إنفاذاً للقرار السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وردَّت الوزارة على أحد المستفيدين الذي تساءل عن موعد الانتهاء منها، عبر موقع ” تويتر ” ، مؤكدة أنها ستعلن عن كافة التفاصيل فو الانتهاء منها.

يذكر أن المقام السامي قد وافق في 14 من ديسمبر من العام 2017، على مبادرة قروض الـ21 ملياراً الموجهة للعسكريين الذين هم في الخدمة، المسجلين في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان والصندوق العقاري.