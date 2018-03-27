الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فلقد خلق الله الخلق لعبادته، والعبادة قائمة على أمر ونهي

ومراقبة الله هي دوامُ علمِك بأن الله لا يخفى عليه شيءٌ من أمرك.

فمن ثمرات مراقبة الله: 1/ الإيمان .

فعلمُك بأنَّ الله معك يعني مراقبتك لله، فمن فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان بالله.

٢/ البعد عن المعصية:

قال ابن القيم رحمه الله: “وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته”

٣/ / تحسين العبادة وأداؤها على أكمل وجه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر تعريف الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» متفق عليه

٤/تورث الإخلاص. قال الحسن رحمه الله: “رحم الله عبدا وقف عند همِّه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر”

٥/ الجنة. قال تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ{ [الملك/12]. وهم من إذا خلوا لم يأتوا ما حرم الله عليهم. ولهذه الثمرات قال ابن عطاء رحمه الله: “أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات”

يجب علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب أولادنا الإيمان بأسماء الله وصفاته لكي نحقق مراقبة الله.

فمن خبر الصالحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ بامرأة تريد من ابنتها أن تخلط اللبن بالماء؛ فسمع ابنتها تقول لها: إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك!

فقالت: وأين أمير المؤمنين؟

إنه لا يرانا.

فقالت البنت: ولكن الله يرانا.