أمانة المدينة تزيل أكثر من 300 ألف متر مربع من التعديات على آراض حكومية

نايف السالم(صدى):

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 300 الف متر مربع من التعديات على آراض حكومية خلال الأسبوع الماضي .

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي أن التعديات التي أزالتها الفرق الرقابية التابعة لبلديات ( العقيق , أحد , العيون , الفريش , المندسة , العاقول , الصويدرة) تمت بعد التأكد من عدم وجود مستمسك شرعي أو نظامي.

وشدد على أن الأمانة وبلديتها لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها دون تأخر أو تهاون.