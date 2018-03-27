بالفيديو.. ” أغرب وسيلة للتخفي ” يستخدمها لص لسرقة متجر هواتف محمولة

نيودلهي(صدى):

تمكنت الشرطة الهندية من القبض على لص، بعدما أظهرته كاميرات المراقبة، وهو يرتدي كيسًا بلاستيكيًا شفافًا على رأسه، خلال محاولته سرقة متجر للهواتف المحمولة في منطقة ” أنيسينكا ” في الهند.

حيث أظهر مقطع فيديو صورته كاميرا المراقبة الموجودة في المتجر، اللص أثناء اقتحامه متجرًا للهواتف المحمولة في منطقة أنيسينكا في الهند، مساء الرابع عشر من مارس الجاري.

والغريب في الأمر، أن اللص لم يستخدم ذكائه في التخفي، فعلى الرغم من محاولته إخفاء وجهه تحت كيس بلاستيكي شفاف، إلا أن ملامح اللص بدت واضحة جدًا في المقطع التي التقطته كاميرا المراقبة، فيما ظهر خلاله وشمًا على شكل ” قلب ” فوق إبهام اليد اليسرى للص.

جدير بالذكر، أن اللص تمكن من سرقة مجموعة من الهواتف والإكسسوارات بقيمة تصل إلى 2000 دولار أمريكي، فيما نجحت الشرطة الهندية في إلقاء القبض عليه، بعد فترة قصيرة من حدوث الواقعة.