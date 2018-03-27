عائلة تشترط اغتصاب شقيقة شخص اعتدى جنسيا على ابنتهم

إسلام آباد(صدى):

أوضح ضابط بالشرطة الباكستانية، يسمى رحمت علي، أنه تم اغتصاب فتاة في قرية ريفية بباكستان من قبل شخص يدعى وسيم سعيد من مدينة بيرمحل.

وأشار الضابط إلى أن عائلة المتهم وأسرة المجني عليها اتفقا على العفو عن الجاني، ولكن بشرط أن يتم اغتصاب شقيقته أيضًا مثلما فعل بالفتاة، الأمر الذي دعا الشرطة إلى القبض على 12 شخصًا، بينهم أعضاء في مجلس قروي وكبار سن وأقارب، لإصدارهم تلك الأوامر.

ومن الجدير بالذكر، إنه ينتشر الاغتصاب الانتقامي في القرى والمناطق الريفية بباكستان، وذلك رغم أنه محظور بموجب القانون.