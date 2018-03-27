في بداية الجلسة.. مؤشر السوق يسجل أعلى مستوى في 31 شهر

علي القحطاني(صدى):

سجل مؤشر السوق مستوى قياسي جديد أثناء منتصف جلسة، اليوم الثلاثاء، حيث بل ارتفع بنسبة 0.9% فوق مستوى 7900 نقطة لأول مرة في 31 شهر، عند 7931 نقطة.

وبلغت تداولات الجلسة بعد مرور نحو ساعة ونصف من الافتتاح نحو 1.5 مليار ريال، حيث تشهد ارتفاعًا لأغلبية الأسهم.

وتصدر سهم ” لأسمنت ينبع ” ارتفاعات اليوم بأكثر من 4% عند 33.95 ريال، كما تداولت أسهم ” سافكو، الأهلي التجاري، التصنيع، الصحراء، العربي الوطني، مجموعة صافولا، والسعودي الفرنسي ” على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و3%.