ارتفاع أسعار الذهب وسط استقرار الدولار

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مستقرة أعلى مستوى 1360 دولارًا للأوقية، وسط استقرار مؤشر الدولار.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.18% إلى 1355.97 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، واستقرت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم يونيو عند مستوى 1360.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند مستوى 88.95، وذلك هدأت حدة التوترات التجارية عقب محادثات بين الجانبين الصيني والأمريكي.