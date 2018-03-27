بالفيديو.. زياد برجي يتخطى موقف محرج على المسرح بخفة دمه

نورة الشهري(صدى):

تعرض الفنان زياد برجي لموقف محرج، خلال حفله الغنائي، الذي أحياه مؤخراً في عّمان بالأردن.

مع العلم أن ما حدث مع برجي على المسرح، هو أنه صعد للغناء ليتفاجأ بوجود عطل فني في الميكروفون، الأمر الذي جعله يرتبك وينتظر لمدة دقائق حتى يتم حلّ المشكلة.

ونجح برجي في تخطي الموقف المحرج بطرافته المعهودة، وراح يحرك شفاهه على أنه يغني من دون صوت، وسط ضحك الجمهور.

وبدأ برجي حفله بأغنية ” قال ايه ” ، وبعدها ” شو حلو ” التي تفاعل معها الجمهور بشكل مميّز، وغنوا معه كامل الأغنية.