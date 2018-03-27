” النحس ” يلاحق تميم أينما حل وارتحل.. وروسيا تنضم لضحاياه

سمر جمال(صدى):

يسعى أمير قطر تميم بن حمد بكل ما أوتي من قوة إلى استدراج الدول الغربية بجانبه في ظل أزمته مع الدول العربية وعلى رأسهم المملكة نظرًا لأعماله الإرهابية ودعمه للتنظيمات المسلحة الإرهابية.

وضمن خطته ” الفاشلة ” للاحتماء في الغرب ونشر إرهابه في الدول العربية، بدأ أمس الاثنين زيارته إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار زيارة عمل ” من نوعه الخاص “.

وبمجرد وصول طائرة ” تميم ” إلى الأراضي الروسية حل ” النحس والنكبة ” في كافة أرجاء البلاد، والذي بدأ بانتهاء الزيارة في يومها الأول بالرغم من أنه كان من المقرر استمرارها لمدة يومين.

ودون التطرق إلى مراسم استقباله ” الباهتة ” وطرد الرئيس الروسي له بعدما رفض طلبه بالتدخل في أزمة الجاسوس قائلًا ” لسنا بحاجة لتدخل دول صغيرة “، نجد أن ” النكبة ” الأكبر هي طرد دبلوماسيين روس من 14 دولة أوروبية.

فبعد لحظات من وصول تميم إلى روسيا، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس ” سكريبال “، أبرزهم أمريكا التي قررت طرد 60 روسي منها.

وبذلك أصبح اليوم الأول والأخير لأمير قطر في روسيا يوم حافل بـ” النحس ” على بوتين، وأصبح تميم هو وجه نكبة ونحس أينما حل وارتحل.

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