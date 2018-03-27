إغلاق 9 محطات وقود على طريق ” حائل – المدينة المنورة “

علي العنزي(صدى):

أغلقت لجنة متابعة المحطات بالطرق الإقليمية بمنطقة حائل، 9 محطات وقود بالمرافق التجارية التابعة لها، على طريق ” حائل – المدينة المنورة ” ، نتيجة عدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات، بالرغم من إعطاءها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها.

جاء ذلك ضمن الحملة الرقابية التي نفذتها اللجنة على محطات الوقود ، حيث أكد سعد الثويني، رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل، أن اللجنة تعمل على متابعة محطات الوقود بالطرق الإقليمية، بهدف تحسين أوضاع ومستوى خدمات محطات الوقود، وكذلك مراكز الخدمة على الطرق العامة والسريعة، التي تربط مدينة حائل بالمناطق والمحافظات الأخرى.

ولفت ” الثويني ” ، إلى أن أعمال اللجنة ستستمر على كافة الطرق خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك إغلاق كلي وجزئي للمحطات المخالفة، موضحًا أنه قد تم منح مهلة للمحطات للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، طبقًا لمعايير التأهيل المعتمدة.

كما أشار ” الثويني ” ، إلى مراعاة اللجنة أن عدم تأثير إغلاق محطات الوقود غير الملتزمة على تقديم الخدمة بالطرق العامة والسريعة بالمنطقة.