تجدد الصراع بين البايرن و دورتموند خارج المستطيل الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود صراع جديد بين بايرن ميونخ وغريمه التقليدي خلال الفترة الحالية.

كشفت مصادر عن تجدد الصراع بين كلا من بايرن ميونخ وغريمه بوروسيا دورتموند.

وقالت المصادر، إن كلا من الفريقين يسعيان لخطف رالف هازنهاتل المدير الفني لفريق لايبزيج؛ والتعاقد معه لتدريب فريق أحدهما.

ويجدر الإشارة إلى أن هازنهاتل يمتلك ماضي جيد مع بايرن حيث لعب سابقًا لصفوف الفريق، و يملك علاقة جيدة جدًا مع الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه، فليس من السهل توقع ميول المدرب.

ويرتبط هازنهاتل مع لايبزيج بعقد حتى 2019، و يحتاج لكسر عقده أن يدفع أي نادي 10 ملايين يورو للايبزيج.