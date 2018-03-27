بالفيديو.. سما المصري تقصف جبهة ريم البارودي وتسبها على الهواء
هاجمت الفنانة المصرية سما المصري الممثلة المصرية ريم البارودي على خلفية أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد.
وخلال مقابلة تلفزيونية لها قالت: ” والله ياريم لو جبتى سيرتى تاني مرة وقلتي عليا إنه ميشرفكيش نبقى أصحاب ومتابعين بعض على مواقع التواصل الاجتماعي.. هخلى مقام الكلب أعلى منك”.
وأضافت: ” وبعدين هي مش هاتشتمني واسكت لها، وبأمارة إيه أسكت..هي معلمة عليا.. رسالتي ليكي يا ريم يابارودي ابعدي عني أنا أحسن لك هاتقلي أدبك.. إنتي عارفة هقسمك نصين”.
مع العلم أن هذا الخلاف بدأ بينهما على خلفية إيقاف سعيد بعد إتهامها بخطف أطفال، حيث إنتقدت سما ريهام سعيد وأكدت تورطها في حين كانت البارودي إلى جانب سعيد ودافعت عنها.
رااايق[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 3 ساعات
ايوووون * اردحي كمان وخلي اللي ما يشتري يتفرج *!
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إنتي عارفة هقسمك نصين *!
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يانهار زي بعضوو (نصين) أيه الفترى والجبروت اللي انتي فيه ده *** هههههههههههههههههههههههههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 3 ساعات
الانوثه في وادي وهي وعضلاتها وصوتها بوادي 😰
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1577 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههه طيب وبعدين؟
كان زمان[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 3 ساعات
ياقلبي لا تحزن ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 3 ساعات
تخيلووو ذي الشرشوحه كانت حتترشح لرئاسة مصر 🤦🏻♀️ … لكم ان تتخيلو 🤢
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 ساعات
ولا نتخيل ولا هم مايحزنزن -مو كل واحد قال انا معلم يطلع معلم-كل الشعب لو يبغى يترشح من حقه-بس مين يفوووووز-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 2 ساعتين
☺️ صحيح