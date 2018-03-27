بالفيديو.. سما المصري تقصف جبهة ريم البارودي وتسبها على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة المصرية سما المصري الممثلة المصرية ريم البارودي على خلفية أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

وخلال مقابلة تلفزيونية لها قالت: ” والله ياريم لو جبتى سيرتى تاني مرة وقلتي عليا إنه ميشرفكيش نبقى أصحاب ومتابعين بعض على مواقع التواصل الاجتماعي.. هخلى مقام الكلب أعلى منك”.

وأضافت: ” وبعدين هي مش هاتشتمني واسكت لها، وبأمارة إيه أسكت..هي معلمة عليا.. رسالتي ليكي يا ريم يابارودي ابعدي عني أنا أحسن لك هاتقلي أدبك.. إنتي عارفة هقسمك نصين”.

مع العلم أن هذا الخلاف بدأ بينهما على خلفية إيقاف سعيد بعد إتهامها بخطف أطفال، حيث إنتقدت سما ريهام سعيد وأكدت تورطها في حين كانت البارودي إلى جانب سعيد ودافعت عنها.